FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa devleri Arda Güler için geliyor! (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de son dönemde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, futbol stili eski İspanyol yıldız Guti ile Emre Belözoğlu'nun karışımı olarak nitelenen Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçti. Başta Borussia Dortmud ve Leipzig olmak üzere bazı Alman kulüpleri ile İngiliz kulüplerinin Arda Güler'i yakından takip etmek için Kasımpaşa maçına gelecekleri öğrenildi.







Takvim'in derlediği habere göre yaşı küçük olduğu için henüz menajeri olmayan Arda Güler'in ailesine yakın markaj uygulayacakları ve öncelikle ailesini ikna etmek için çaba harcanacağı bilgisi Fenerbahçeli kurmayların kulağına gelince, yönetimin harekete geçtiği ifade ediliyor.



