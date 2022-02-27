Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa devleri Arda Güler için geliyor! (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa devleri Arda Güler için geliyor! (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de adeta gösterdiği performansla göz dolduran Arda Güler için Avrupa'nın dev takımları Borussia Dortmud ve Leipzig başta olmak üzere İngiliz ekipleri takibe geçti. 17 yaşındaki genç futbolcuyu Kasımpaşa maçında izlemek için İstanbul'a gelecekleri öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa devleri Arda Güler için geliyor! (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de son dönemde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, futbol stili eski İspanyol yıldız Guti ile Emre Belözoğlu'nun karışımı olarak nitelenen Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçti. Başta Borussia Dortmud ve Leipzig olmak üzere bazı Alman kulüpleri ile İngiliz kulüplerinin Arda Güler'i yakından takip etmek için Kasımpaşa maçına gelecekleri öğrenildi.


FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa devleri Arda Güler için geliyor! (FB spor haberi)

Takvim'in derlediği habere göre yaşı küçük olduğu için henüz menajeri olmayan Arda Güler'in ailesine yakın markaj uygulayacakları ve öncelikle ailesini ikna etmek için çaba harcanacağı bilgisi Fenerbahçeli kurmayların kulağına gelince, yönetimin harekete geçtiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa devleri Arda Güler için geliyor! (FB spor haberi)

FENERBAHÇE 5 YILLIK SÖZŞME PEŞİNDE

Sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek olan Arda Güler için Fenerbahçe yönetiminin oyuncunu ailesine 5 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Arda ile bir an önce sözleşme uzatarak 17 yaşındaki genç yıldızın aklının daha fazla karışmasının önüne geçmek istiyor. Arda Güler Slavia Prag deplasmanında gösterdiği performansla Çek basının manşetlerini süslemiş ve kendisinden "Geleceğin yıldız adayı" olarak bahsedilmişti

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