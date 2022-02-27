Altay da çare olamadı

Kanarya'da Altay Bayındır'ın sakatlığında Berke Özer şans bulmuştu. Genç eldiven performansıyla Altay'ı aratmıştı. Altay'ın dönüşü lig maçlarına etki ederken, Avrupa'da ise bir fayda sağlamadı. 23 yaşındaki eldiven ile Kanarya, Süper Lig'de Giresunspor ve Hatayspor maçlarını Altay'ın kritik kurtarışlarıyla kazandı. Ancak başarılı kaleci Slavia Prag ile oynanan 2 maçta yenilen 6 gole engel olamadı. Fenerbahçe en gerçekçi ve son hedefinden de bu şekilde elendi. Altay bu sezon yüzde 71'lik kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Ceza sahası içinden bu rakam yüzde 65'e düşerken, dışından ise yüzde 79'a yükseliyor.

AJAX ONU TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'nin elinde tutmak istediği Altay Bayındır'ı yakından takip eden bir kulüp var... Hollanda devi Ajax bir süredir 23 yaşındaki eldiveni scout ekibine izletiyor. Ajax'ın kalecisi Onana yasaklı madde kullandığı için 9 ay futboldan men edilmişti. Onana'ya güveni kalmayan Hollanda temsilcisinin sezon sonunda Kanarya'nın kapısını çalması bekleniyor.