Fenerbahçe'de operasyon sezon sonu! Ayrılık...

Yönetim de takımın gidişatından memnun değil. Hesap için sezon sonu bekleniyor. Olağanüstü kongre olmazsa yeni teknik direktörün de görüşü alınıp düğmeye basılacak.

Ancak yüksek maaş ve devam eden kontratlar sorun. Sözleşmesi bitecek Sosa ile vedalaşılacak. Rossi'de de opsiyon hakkının kullanılmaması bekleniyor.