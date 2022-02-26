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Fenerbahçe'de operasyon sezon sonu! Ayrılık...

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan, Türkiye Kupası ve UEFa Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de sezon sonu birçok isimle yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak gönderilen isimlerle birlikte tam 11 isim ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de operasyon sezon sonu! Ayrılık...

Yönetim de takımın gidişatından memnun değil. Hesap için sezon sonu bekleniyor. Olağanüstü kongre olmazsa yeni teknik direktörün de görüşü alınıp düğmeye basılacak.

Fenerbahçe'de operasyon sezon sonu! Ayrılık...

Ancak yüksek maaş ve devam eden kontratlar sorun. Sözleşmesi bitecek Sosa ile vedalaşılacak. Rossi'de de opsiyon hakkının kullanılmaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de operasyon sezon sonu! Ayrılık...

Gustavo, Novak, Tisserand, Zajc ve Berisha da yolcu adayları arasında. Kirada olan Samatta, Allahyar, Meyer, Lemos'tan da kurtulmanın yolları aranacak.

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