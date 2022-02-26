Mesut Özil: Savaşa hayır

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekata Fenerbahçe'den de tepki geldi. Sarılacivertli kulübün resmi twitter hesabından, "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SAVAŞA HAYIR" paylaşımı yapıldı. Mesut Özil de instagram adresinden Özil forması giyen bir çocuğun, bir askere kırmızı kart gösterdiği fotoğraf paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekata Fenerbahçe'den de tepki geldi. Sarılacivertli kulübün resmi twitter hesabından, "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SAVAŞA HAYIR" paylaşımı yapıldı. Mesut Özil de instagram adresinden Özil forması giyen bir çocuğun, bir askere kırmızı kart gösterdiği fotoğraf paylaştı.