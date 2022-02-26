Haberler Fenerbahçe Mesut Özil: Savaşa hayır

Mesut Özil: Savaşa hayır

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekata Fenerbahçe'den de tepki geldi. Sarılacivertli kulübün resmi twitter hesabından, "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SAVAŞA HAYIR" paylaşımı yapıldı. Mesut Özil de instagram adresinden Özil forması giyen bir çocuğun, bir askere kırmızı kart gösterdiği fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Mesut Özil: Savaşa hayır
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekata Fenerbahçe'den de tepki geldi. Sarılacivertli kulübün resmi twitter hesabından, "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SAVAŞA HAYIR" paylaşımı yapıldı. Mesut Özil de instagram adresinden Özil forması giyen bir çocuğun, bir askere kırmızı kart gösterdiği fotoğraf paylaştı.
DİĞER
48 yaşındaki Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali olay oldu! Songül Karlı en doğal halini paylaştı...
Defne Samyeli sır gibi sakladığı 9 yaş küçük aşkı ile sobelendi! Meğerse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor