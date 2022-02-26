Kapatılmadı daha gelişti

Altyapıdan sorumlu yönetici Özgür Özaktaç, akademinin oyuncu izleme biriminin kapatıldığı iddiasını yalanladı. Özaktaç, "Bu mantık dışı iddianın gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Akademimizin oyuncu izleme birimi sürekli gelişen bir yaklaşım ve değişen sistemle faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

ARDA'YI ŞANS ESERİ ALMADIK!

Yönetici Özgür Özaktaç, Arda Güler'in takıma kazandırılmasının kişisel çaba ve şans eseri olduğu algısının da doğru olmadığını vurguladı. "Kulübümüz ve Başkanımız Ali Koç'un devreye girmesiyle, Arda'nın ve ailesinin de yürekten F.Bahçeli olmalarıyla, Arda'mızın Alex hayranı olmasıyla, maddi manevi adımlarla Arda Güler F.Bahçemizin bir parçası olmuştur" dedi.