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Hedef Avrupa!

Bir ay içinde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nin üçüne birden havlu atan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Hedef Avrupa!
Bir ay içinde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nin üçüne birden havlu atan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi. Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak olan sarı-lacivertliler kazanıp ilk 4 mücadelesini sürdürmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, sezonun kalan bölümünde Süper Lig'e odaklanacaklarını vurgulayarak, "Ligde üst sıralara çıkarak taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Bu takımın seneye Avrupa kupalarına gidebilmesi için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. Kanarya'nın gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması için ligi ilk 4 içinde bitirmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son iki maçta Giresunspor'u (D) 2-1, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etmişti.
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