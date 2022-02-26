FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeliler umutsuz! "Löw bile gelse..."

Slavia Prag'a deplasmanda da 3-2 yenilerek UEFA Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de moraller yine dip yaptı... Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından elindeki son hedefe de havlu atan sarı-lacivertli takımda fatura başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'a kesildi. 4. sezonunda da şampiyonluk parolası ile yola çıkan Koç, takımın başına getirdiği Vitor Pereira'yı 5.5 ayda göndermişti. Sonrası için hiçbir plan yapmayan Ali Koç'a tepkiler artıyor.

ARDA NASIL YEDEK KALIR!

Taraftarlar, Çekya'da başkana yönelik protestolarını ve istifa çağrılarını sürdürürken, Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapanların sayısı da her geçen gün artıyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Koç'un tavrı ise merakla bekleniyor... Hedefteki diğer isim İsmail Kartal! Tecrübeli teknik adam, Slavia Prag karşısında iki maçta da oyun ve taktik olarak sınıfta kalırken, rakibe hiçbir çözüm üretemedi. Formda Arda Güler'i yedek soyundurup, dökülen Sosa'yı 57 dakika sahada tutması da Kartal'ın eksi hanesine yazıldı.