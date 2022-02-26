Fenerbahçe'den ayrılarak Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira: Biraz deliyim

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Corinthians ile anlaşmaya varan Vitor Pereira, Brezilya'ya gitti ve ilk açıklamalarını yaptı. Portekizli çalıştırıcı dikkat çeken sözler sarf etti.

Goal'e konuşan Vitor Pereira, "Corinthians ve ben aynı çılgın DNA'ya sahibiz. Ben biraz deliyim ve her zaman bana meydan okuyan projeleri istiyorum. Brezilya'da lig ve futbol çok rekabetçi, oyuncular kaliteli ve taraftar inanılmaz tutkulu. Şimdiden heyecanlıyım." dedi.