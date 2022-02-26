Fenerbahçe'den ayrılarak Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira: Biraz deliyim

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Corinthians ile anlaşmaya varan Vitor Pereira, Brezilya'ya gitti ve ilk açıklamalarını yaptı. Portekizli çalıştırıcı dikkat çeken sözler sarf etti.
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Corinthians ile anlaşmaya varan Vitor Pereira, Brezilya'ya gitti ve ilk açıklamalarını yaptı. Portekizli çalıştırıcı dikkat çeken sözler sarf etti.
Goal'e konuşan Vitor Pereira, "Corinthians ve ben aynı çılgın DNA'ya sahibiz. Ben biraz deliyim ve her zaman bana meydan okuyan projeleri istiyorum. Brezilya'da lig ve futbol çok rekabetçi, oyuncular kaliteli ve taraftar inanılmaz tutkulu. Şimdiden heyecanlıyım." dedi.
Baskıyı sevdiğim için teklifi kabul ettiğini belirten Pereira, "Eğer baskı olmasaydı, kabul etmezdim. Baskı olan projeleri seçme eğilimim var, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapabilirim" diye ekledi.
Vitor Pereira, Fenerbahçe'de beraber çalıştığı teknik ekibiyle göreve başlayacak. Tecrübeli çalıştırıcının Corinthians'la sözleşmesi 31 Aralık 2022'ye kadar sürecek.