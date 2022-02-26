Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılarak Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira: Biraz deliyim

Fenerbahçe'den ayrılarak Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira: Biraz deliyim

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de istenen performansı gösteremeyen ve yolları ayrılan teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Brezilya Ligi ekibi Corinthians ile anlaşan deneyimli çalıştırıcı ilk açıklamalarını yaptı. Corinthians ile çılgın bir DNA'ya sahip olduklarını belirten Vitor Pereira, "Ben biraz deliyim ve her zaman bana meydan okuyan projeleri istiyorum." dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:22 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:22
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den ayrılarak Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira: Biraz deliyim

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Corinthians ile anlaşmaya varan Vitor Pereira, Brezilya'ya gitti ve ilk açıklamalarını yaptı. Portekizli çalıştırıcı dikkat çeken sözler sarf etti.

Fenerbahçe'den ayrılarak Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira: Biraz deliyim

Goal'e konuşan Vitor Pereira, "Corinthians ve ben aynı çılgın DNA'ya sahibiz. Ben biraz deliyim ve her zaman bana meydan okuyan projeleri istiyorum. Brezilya'da lig ve futbol çok rekabetçi, oyuncular kaliteli ve taraftar inanılmaz tutkulu. Şimdiden heyecanlıyım." dedi.

Fenerbahçe'den ayrılarak Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira: Biraz deliyim

Baskıyı sevdiğim için teklifi kabul ettiğini belirten Pereira, "Eğer baskı olmasaydı, kabul etmezdim. Baskı olan projeleri seçme eğilimim var, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapabilirim" diye ekledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor