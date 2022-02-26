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Fenerbahçe'de flaş Arda Güler kararı! Sezon sonuna kadar...

Son dakika spor haberi: Hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Fenerbahçe'de kalan haftalar genç futbolcular için büyük önem taşıyor. Hatayspor ve Slavia Prag karşılaşmalarında gösterdiği performansla en çok konuşulan isimlerden biri olan Arda Güler ile ilgili yeni bir karar alındı. 17 yaşındaki yıldız adayının ilk 11'e alışması ve tecrübe kazanması için olabildiğince fazla süre alması isteniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:53
Fenerbahçe'de flaş Arda Güler kararı! Sezon sonuna kadar...

Önce ligdeki Hatayspor maçı ardından son oynanan Slavia Prag mücadelelerinde performansıyla herkesi heyecanlandıran genç orta sahanın sezon sonuna kadar olabildiğince fazla süre alması isteniyor.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler kararı! Sezon sonuna kadar...

SORUMLULUKLARI ARTACAK

Arda Güler'in ayrıca maçlarda duran toplarda sorumluluk alması da düşünülüyor. Kornerler, serbest vuruşlar hatta penaltılarda Arda'nın topun başına geçmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler kararı! Sezon sonuna kadar...

DERBİLERDE DE SÜRE ALACAK

Milliyet'in haberine göre; genç futbolcunun gelecek haftalarda oynanacak derbilerde de yetenekli yıldızın süre alacağı aktarılıyor.

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