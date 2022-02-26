Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu! Sakatlığı...

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a iki maçta da mağlup olan Fenerbahçe turnuvadan elendi. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda kozlarını paylaştığı mücadelede Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık sonrası 28. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a iki maçta da mağlup olan Fenerbahçe turnuvadan elendi. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda kozlarını paylaştığı mücadelede Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık sonrası 28. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı camiada endişe yaratmıştı. Arka adalesinden yaşadığı sorun nedeniyle ağrıları devam eden genç futbolcunun son durumu belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu yakından takip ediliyor.
CİDDİ BİR BULGUYA RASTLANMADI!
Yapılan kontrollerde ciddi bir bulguya rastlanmayan 23 yaşındaki oyuncu günlük olarak takip edilip nihai karar verilecek. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
GUSTAVO VE NOVAK'IN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLİYOR!
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan diğer iki futbolcu Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın tedavilerine devam ediliyor.