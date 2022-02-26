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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu! Sakatlığı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu oyuna devam edememişti. Adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle ağrıları bulunan 23 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibi tarafından günlük olarak takip ediliyor. Son durumu merak edilen genç oyuncunun ilk kontrolleri yapıldı. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:50
Fenerbahçe'de sakatların son durumu ne? Ferdi Kadıoğlu...

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a iki maçta da mağlup olan Fenerbahçe turnuvadan elendi. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda kozlarını paylaştığı mücadelede Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık sonrası 28. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

Fenerbahçe'de sakatların son durumu ne? Ferdi Kadıoğlu...

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı camiada endişe yaratmıştı. Arka adalesinden yaşadığı sorun nedeniyle ağrıları devam eden genç futbolcunun son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'de sakatların son durumu ne? Ferdi Kadıoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'de sakatların son durumu ne? Ferdi Kadıoğlu...

CİDDİ BİR BULGUYA RASTLANMADI!
Yapılan kontrollerde ciddi bir bulguya rastlanmayan 23 yaşındaki oyuncu günlük olarak takip edilip nihai karar verilecek. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de sakatların son durumu ne? Ferdi Kadıoğlu...

GUSTAVO VE NOVAK'IN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLİYOR!
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan diğer iki futbolcu Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın tedavilerine devam ediliyor.

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