Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu! Sakatlığı...

CİDDİ BİR BULGUYA RASTLANMADI! Yapılan kontrollerde ciddi bir bulguya rastlanmayan 23 yaşındaki oyuncu günlük olarak takip edilip nihai karar verilecek. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

GUSTAVO VE NOVAK'IN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLİYOR!

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan diğer iki futbolcu Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın tedavilerine devam ediliyor.