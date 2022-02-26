FENERBAHÇE HABERLERİ: Çıldırtan detay! Sadece İrfan Can Kahveci'nin bonservisi...

Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da havlu attı. Sarı-Lacivertliler'i her iki maçta da aynı skorla deviren Çekya ekibi mütevazi kadrosuna rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı. Son 3 sezonda Çekya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan bu sezon da lider durumda bulunan Slavia Prag'ın en çok dikkat çeken özelliği istikrarı.
İSTİKRAR ABİDESİ SLAVIA
Takvim'in haberine göre; Takımı tam 4.5 yıldır Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 45 yaşındaki teknik adam üst üste gelen 3 şampiyonluk ve Avrupa'daki ses getiren işlerin mimarı oldu. Fenerbahçe ise söz konusu dönemde tam 9 ayrı teknik adamla çalışarak istikrarın yakınından bile geçemedi. Slavia Prag'ın Sarı-Lacivertliler'i önceki gece 3-2 mağlup eden 11'ini sadece 9,7 milyon Euro'ya transfer etti.
Bu rakam maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyetinin bile altında. Sarı-Lacivertliler geçen sezon devre arasında milli futbolcuyu almak için Başakşehir'e 11 milyon Euro ödemişti.