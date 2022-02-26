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FENERBAHÇE HABERLERİ: Çıldırtan detay! Sadece İrfan Can Kahveci'nin bonservisi...

Fenerbahçe haberleri: Konferans Ligi'nde play-off turunda Slavia Prag'a 2 maç sonunda toplam 6-4'lük skorla elenen Fenerbahçe ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç döneminde 9 teknik adam değiştirirken, Prag 4.5 yılda yoluna tek bir hoca ile devam etti.Çekya temsilcisinin mütevazı kadrosu dikkat çekerken, Kanarya'da sadece İrfan Can Kahveci'ye ödenen bonservis bedeli ise ilk 11'i geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Çıldırtan detay! Sadece İrfan Can Kahveci'nin bonservisi...

Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da havlu attı. Sarı-Lacivertliler'i her iki maçta da aynı skorla deviren Çekya ekibi mütevazi kadrosuna rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı. Son 3 sezonda Çekya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan bu sezon da lider durumda bulunan Slavia Prag'ın en çok dikkat çeken özelliği istikrarı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çıldırtan detay! Sadece İrfan Can Kahveci'nin bonservisi...

İSTİKRAR ABİDESİ SLAVIA

Takvim'in haberine göre; Takımı tam 4.5 yıldır Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 45 yaşındaki teknik adam üst üste gelen 3 şampiyonluk ve Avrupa'daki ses getiren işlerin mimarı oldu. Fenerbahçe ise söz konusu dönemde tam 9 ayrı teknik adamla çalışarak istikrarın yakınından bile geçemedi. Slavia Prag'ın Sarı-Lacivertliler'i önceki gece 3-2 mağlup eden 11'ini sadece 9,7 milyon Euro'ya transfer etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çıldırtan detay! Sadece İrfan Can Kahveci'nin bonservisi...

Bu rakam maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyetinin bile altında. Sarı-Lacivertliler geçen sezon devre arasında milli futbolcuyu almak için Başakşehir'e 11 milyon Euro ödemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çıldırtan detay! Sadece İrfan Can Kahveci'nin bonservisi...

SLAVIA'DAN TAM İSABET!

Çekya ekibi sadece saha içinde değil saha dışında da çok doğru hamlelere imza attı. Bu sezon transfere sadece 7 milyon Euro harcayan Slavia Prag buna karşın 22 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaptı. 3 yılda satış geliri ise tam 60 milyon Euro'yu buluyor.

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