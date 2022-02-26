FENERBAHÇE HABERLERİ: Çıldırtan detay! Sadece İrfan Can Kahveci'nin bonservisi...

SLAVIA'DAN TAM İSABET!

Çekya ekibi sadece saha içinde değil saha dışında da çok doğru hamlelere imza attı. Bu sezon transfere sadece 7 milyon Euro harcayan Slavia Prag buna karşın 22 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaptı. 3 yılda satış geliri ise tam 60 milyon Euro'yu buluyor.