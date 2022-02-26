Elde var sıfır

Kanarya büyük umutlarla girdiği sezonda tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Süper Lig'de şampiyonluk isteyen, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefleyen, Avrupa Kupaları'nda da taraftarını mutlu etmeyi planlayan sarı-lacivertliler hiçbirini başaramadı. Önce Süper Lig'de Trabzonspor'un çok gerisinde kalarak şampiyonluk yarışına veda etti. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Ülker Stadı'nda 10 kişilik Kayserispor'a elendi.

UMUTLU GİTMİŞLERDİ AMA...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden alt kupa olan Konferans Ligi'ne düşmüştü. En azından burada başarı istiyordu. Play-off turunda eşleştiği Slavia Prag'a evinde 3-2 kaybetmesine rağmen Çekya deplasmanına umutlu gitmişti. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Altay Bayındır'ın farkı engellediği maçta Kanarya, Slavia'ya yine yenildi ve elendi. Tüm kulvarlarda başarısız olan Kanarya sezonun kalanında Avrupa Kupası basamaklarında kalmaya çalışacak.

TİSSERAND YETMEDİ

İlk düdükle birlikte Slavia Prag, Fenerbahçe kalesini ablukaya aldı. Çekya ekibinin bu ataklarını Marcel Tisserand engelledi. Ancak yoğun baskı yüzünden ilerleyen dakikalarda o da oyundan düştü.