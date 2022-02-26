FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e Guti benzetmesi

Arda, A takımda bu sezon forma giydiği 8 maçta 2 asist gerçekleştirdi. U19 Süper Lig'de de 4 gol kaydetti.SLAVİA Prag'ın tur atlaması Çekya basınında geniş yer bulurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in performansına övgü geldi.
Arda, A takımda bu sezon forma giydiği 8 maçta 2 asist gerçekleştirdi. U19 Süper Lig'de de 4 gol kaydetti.SLAVİA Prag'ın tur atlaması Çekya basınında geniş yer bulurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in performansına övgü geldi.
"Arda Güler'e bakınca hafızalarda Real Madrid efsanesi Guti canlanıyor" diyen gazeteler, "Stili son zamanların en iyi Türk futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nu da andırıyor. Türkiye'de çok parlak bir geleceği var. Hakkında; Geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynar yorumları yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Arda'nın henüz 18 yaşında bile olmadığı da hatırlatılarak, "Fenerbahçe onu çok önemsiyor. Özel şoförü var. Yakında yeni sözleşme imzalaması ve gelecek sezon daha fazla forma giymesi gerekiyor. Ve bir gün Real Madrid'in yolunu tutabilir" denildi.
YENİ KONTRAT YOLDA
Arda'nın halihazırda Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var. Yönetim, yıldızı parlayan genç ismi elinden kaçırmamak için harekete geçti. Arda'ya 5 yıllık yeni kontrat önerileceği ve ücretine de zam yapılacağı öğrenildi.
ÇALIMLARI MEST ETTİ
Berisha'nın golünden önce arka arkaya 3 Prag'lı rakibini ipe dizen Arda Güler'in müthiş tekniği, Çekyalı spor otoritelerini hayran bıraktı.
25 Şubat 2005 yılında Ankara'da doğan Arda Güler dün 17 yaşına girdi. Yönetim, teknik heyet ve oyuncular genç yıldızı kutladı.