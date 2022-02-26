FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e Guti benzetmesi

" Arda Güler 'e bakınca hafızalarda Real Madrid efsanesi Guti canlanıyor" diyen gazeteler, "Stili son zamanların en iyi Türk futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nu da andırıyor. Türkiye'de çok parlak bir geleceği var. Hakkında; Geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynar yorumları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Arda'nın henüz 18 yaşında bile olmadığı da hatırlatılarak, "Fenerbahçe onu çok önemsiyor. Özel şoförü var. Yakında yeni sözleşme imzalaması ve gelecek sezon daha fazla forma giymesi gerekiyor. Ve bir gün Real Madrid'in yolunu tutabilir" denildi.