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Bu hiç olmadı

Kartal çalıştıkları hiçbir şeyi yapamadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı “Bu futbol yakışmadı. Mücadelemiz eksik kaldı” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Bu hiç olmadı
Fenerbahçe, evindeki 3-2'lik mağlubiyete rağmen Prag deplasmanına umutlu gitmişti. İsmail Kartal ve ekibinde "Biz onlardan daha kaliteli oyunculara sahibiz. Fenerbahçe gibi oynarsak eleyebiliriz" düşüncesi vardı. Ancak Slavia Prag çok üstün bir oyunla sarı-lacivertlileri geçmeyi başardı. Kartal karşılaşma sonunda bir hayli üzgündü. Tecrübeli çalıştırıcı "Çalıştığımız hiçbir şeyi yapamadık. Özellikle ikinci yarının başında çok pozisyon verdik. Altay bizi oralarda maçta tuttu ancak takım olarak ona ayak uyduramadık. Buraya Slavia Prag'ı elemeye gelmiştik ancak mücadele gücümüz de eksik kaldı. Bu futbol bize yakışmadı" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal'ın 16 yaşındaki büyük yetenek Arda Güler'i 11'e koymaması, maçın sonlarına doğru oyuna dahil etmesi ise yoğun eleştiri aldı.
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