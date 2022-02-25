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Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan başladı. Trabzonspor ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor, Kayserispor'u mağlup ederek evinde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nd oynanan kritik müsabakayı Erkan Özdamar yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 21:18
Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor kritik maçta karşılaşıyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı Erkan Özdamar yönetiyor.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

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