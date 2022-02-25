SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin maçlarını yakından takip ediyor! Joachim Löw tamam gibi

Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren takımın teknik direktörü büyük olasılıkla Joachim Löw olacak. Üç isimle görüştüklerini açıklayan başkan Ali Koç'un listesinin başında Alman hoca yer alıyordu. 62 yaşındaki teknik adam ile uzun süredir yürütülen görüşmelerde birçok konuda uzlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Son anda bir pürüz çıkmazsa Löw'ün isminin önümüzdeki günlerde camiaya duyurulması bekleniyor. Löw'ün, Fenerbahçe'nin tüm maçlarını yakından takip ettiği ve kadro artı transfer planlaması için not tutmaya başladığı da belirtildi.