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SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin maçlarını yakından takip ediyor! Joachim Löw tamam gibi

Spor haberleri... Sezon sonunda takımın başına yeni bir teknik adam getirecek olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç listenin başına Alman teknik adam Joachim Löw'ü listenin başına yazmıştı. Tecrübeli teknik adamın büyük ölçüde ikna edildiği belirtildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin maçlarını yakından takip ediyor! Joachim Löw tamam gibi

Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren takımın teknik direktörü büyük olasılıkla Joachim Löw olacak. Üç isimle görüştüklerini açıklayan başkan Ali Koç'un listesinin başında Alman hoca yer alıyordu. 62 yaşındaki teknik adam ile uzun süredir yürütülen görüşmelerde birçok konuda uzlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Son anda bir pürüz çıkmazsa Löw'ün isminin önümüzdeki günlerde camiaya duyurulması bekleniyor. Löw'ün, Fenerbahçe'nin tüm maçlarını yakından takip ettiği ve kadro artı transfer planlaması için not tutmaya başladığı da belirtildi.

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