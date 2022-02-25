Gücü yetmedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Slavia Prag'a deplasmanda da 3-2 yenildi. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı da 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. Kanarya, İstanbul'da olduğu gibi yine etkili bir oyun sergileyemedi. Rakibinin hızlı atakları karşısında çaresiz kalan sarılacivertliler, 19'da Schranz'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 27'de evsahibi yine hızlı geldi. Sor'un vuruşunda direğe çarpan top 2. kez ağlarımızla buluştu.

MERT VE BERISHA'DAN TESELLİ

Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 39'da Mert Hakan Yandaş'ın golüyle farkı bire indirdi. Devre bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya Fenerbahçe'nin aksine yine Slavia baskılı başladı. Üst üste pozisyonlardan yararlanamayan Çekya ekibi, 63'te Sor ile farkı ikiye çıkardı. Son dakikada Mergim Berisha'nın sayısı sadece skoru belirledi: 2-3. Fenerbahçe bu sonuçla UEFA Konferans Ligi'ne veda ederken, Slavia Prag son 16 turunda yoluna devam edecek.

ALİ KOÇ'A PANKARTLI GÖNDERME!

Slavia Prag maçında takımı destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, kötü futbol ve üst üste yenilen gollerin ardından tribünde "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" yazılı pankart açtılar.

UTANIYORUZ!

Kanarya'nın tek golü Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Slavia Prag karşısında bu sezon Avrupa kupalarındaki ikinci golünü atan tecrübeli futbolcu, bu gollerin ikisini de ceza sahası dışından çektiği şutlarla kaydetti. Mert Hakan, Royal Antwerp deplasmanında da yine uzaklardan ağları bulmuştu. 27 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde birer de asisti bulunuyor. Orta sahada direnen ender isimler arasında yer alan Mert Hakan, "Sorumluluk bizim. Bu kadar pozisyon verilmez. Utanıyoruz!." dedi.

ALTAY'A ŞUT BOMBARDIMANI

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında kalesine en fazla toplam (9) ve isabetli (5) şut çekilen ilk yarıyı oynadı. Slavia ikinci yarının büyük bölümünde de neredeyse tek kale oynadı. Kaleci Altay Bayındır kalesine gelen topların büyük bölümünü çıkarsa da mağlubiyete engel olamadı. Kanarya, 2008'den bu yana Avrupa kupalarında ilk kez bir eleme turunda toplam 6 gol yedi.

FERDİ ŞOKU!..

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlandı. İlk yarıda kendini yere bırakan genç oyuncu tedavisinin ardından bir süre daha sahada kalsa da devam edemedi. 27. dakikada yerini Sangare'ye bırakan Ferdi'nin durumu bugün yapılacak kontrolde belli olacak. Bu arada Ferdi ile yönetimin yeni sözleşme için prensipte anlaştığı iddia edildi.