Fenerbahçeli Serdar Dursun'da sürpriz istatistik! Son 10 yılın...

Serdar Dursun dakika başına gol istatistiğiyle Fenerbahçe'de son 10 yılın en verimli golcüsü olarak dikkat çekiyor.
Serdar Dursun dakika başına gol istatistiğiyle Fenerbahçe'de son 10 yılın en verimli golcüsü olarak dikkat çekiyor.
Ligde 9 gol ve 2 asistlik performansıyla sarı lacivertli takımın en golcü ismi olan Serdar Dursun ligde süre aldığı 1019 dakikada ortalama 113 dakikada bir gol attı.
Bu oran Fenerbahçe'nin son 10 sezonunda takımdaki ilk sezonunu geçiren ve en az 1000 dakika süre alan santrforlarla kıyaslandığında Serdar Dursun'u son 10 yılda ilk sezonunu en iyi geçiren golcü yapmaya yetti.
EN KÖTÜSÜ SLIMANI
Hürriyet'in haberine göre, ortalama 113 dakikada bir gol atan Serdar Dursun'u 115 dakika ile Van Persie izlerken, listenin üçüncü sırasında 128 dakika ile Dick Advocaat yönetimindeki Moussa Sow yer aldı.
Fernandao 143 dakikada bir gol ortalaması yakalarken, listenin en kötüsü ise 1255 dakika sahada kalıp bir golde kalan Islam Slimani oldu.