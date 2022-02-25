Fenerbahçeli Serdar Dursun'da sürpriz istatistik! Son 10 yılın...

Serdar Dursun dakika başına gol istatistiğiyle Fenerbahçe'de son 10 yılın en verimli golcüsü olarak dikkat çekiyor.

Ligde 9 gol ve 2 asistlik performansıyla sarı lacivertli takımın en golcü ismi olan Serdar Dursun ligde süre aldığı 1019 dakikada ortalama 113 dakikada bir gol attı.