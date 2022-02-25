Fenerbahçe'de fatura İsmail Kartal'a çıktı! Yönetimden Arda Güler tepkisi

ARDA GÜLER NEDEN İLK 11'DE TERCİH EDİLMEDİ!

Elinde Arda Güler gibi bir yıldız varken neden bu futbolcu ilk 11'de tercih edilmedi. Onun korunmaya ihtiyacı olmadığı girdiği anlarda oyunu nasıl değiştirdiğini herkes görürken hoca bu konuda neden yetersiz kaldı.