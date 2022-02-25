Fenerbahçe'de fatura İsmail Kartal'a çıktı! Yönetimden Arda Güler tepkisi

Fenerbahçe yönetimi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iki maçta yenilen 6 golün ve takımın elenmesinin faturasını teknik direktör İsmail Kartal'a kesti.
Fenerbahçe yönetimi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iki maçta yenilen 6 golün ve takımın elenmesinin faturasını teknik direktör İsmail Kartal'a kesti.
TEK SUÇLU İSMAİL KARTAL!
Ajansspor'un haberine göre; Slavia Prag maçında takımın yanlış kadro ve sistemle çıkartılmasının yanlış olduğunu belirten yönetim kurulu üyeleri, iki maçta alınan sonuçların tek suçlusunun İsmail Kartal olduğu yönünde hemfikir oldular.
5 MADDELİK RAPOR HAZIRLANDI!
İsmail Kartal'ın 3 kulvarda mücadele ettiklerini ifade etmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nden elenen sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyeleri 5 maddelik bir rapor hazırladı.
SOSA İLE BAŞLAMAK HATAYDI!
İstanbul'daki Slavia Prag maçında yaptığı hatalar ile yenilginin baş mimari olan ve takıma katkı sağlayamayan Jose Sosa ile maça başlamak hataydı.
ORTA SAHA KOLAY GEÇİLDİ!
Orta sahada rakibe çok boş alan bırakıldı. Özellikle Sosa ve Mert Hakan Yandaş'tan kurulan orta sahayı rakip çok kolay geçip etkili olurken neden buraya müdahale yapılmadı.
RAKİP İYİ ANALİZ EDİLEMEDİ!
Rakibin çok iyi analiz edilmediği bir kez daha görüldü. Prag sahada çok rahat oynarken rakip ile ilgili en ufak takıma bilgi aktarılmadığı gözlendi. Rakip ceza sahası içinde en az 4-5 net pozisyon bulmasına seyirci kalındı.
ARDA GÜLER NEDEN İLK 11'DE TERCİH EDİLMEDİ!
Elinde Arda Güler gibi bir yıldız varken neden bu futbolcu ilk 11'de tercih edilmedi. Onun korunmaya ihtiyacı olmadığı girdiği anlarda oyunu nasıl değiştirdiğini herkes görürken hoca bu konuda neden yetersiz kaldı.