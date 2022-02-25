FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dimitrios Pelkas'a savaş engeli! Transfer...

Başka Rubin Kazan olmak üzere birçok Rus takımının kadrosuna katmak istediği Fenerbahçe 'nin Yunan forveti Dimitrios Pelkas Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrasında Rusya'dan gelen teklifleri askıya aldı.

Fenerbahçe yönetiminin de Pelkas'ın satış listesine konulu konulmayacağı hakkındaki kararı sezon sonuna bıraktığı, Yunan oyuncunun sezonun geri kalanındaki performansının kriter olarak alınacağı da gelen haberler arasında.

Takvim'in derlediği habere göre bu arada Dimitrios Pelkas'a başta eski takımı PAOK olmak üzere Yunan ve İtalyan liginden de ilginin olduğu ifade ediliyor.