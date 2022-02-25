Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 3-2 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'a aynı skorla bir kez daha mağlup olarak organizasyona veda etti. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 07:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - F.BAHÇELİSHENKO!

Şu maçı kazanıp, tur atlayacağımızı düşünen var mıydı? Siz yine de dua edin Altay'a… Büyük bir rezaletten kurtardı Fenerbahçe'yi! Daha ne kadar rezil olunacaksa? "Lokum gibi kura" diyerek yola çıktığımız "geberik" ligde paramparça olup geri döndük.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kimseyi kandırmayalım arkadaş, bu takım aklı başında bir ligde küme düşer! Ali Başkan takıma bir baksa, bir daha bu takıma katkısı olamayanları kulübün kapısından içeri sokmaz. Rezalet kadro mühendisliğinin daniskası adeta! Bu kadar kötüsünü kurmak hakikaten uzmanlık ister. Ama "tersinden" uzmanlık!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zaten bir önceki yazımda Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında en ufak bir şansının olmadığını belirtmiştim. Ah İsmail hoca ah!… Biliyorum senin de bazı şeyleri çok net gördüğünü… Neden çıkıp söylemiyorsun? Neden?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bugün bir Mesut'un parasına bütün Slavia Prag'ı alırsın. Üzerlerine de sarı-lacivert formayı giydirirsin. Hazır yapılmış kadro mühendisliği! Hadi yerli statüsüne de uyalım! Kaleye Altay, sol kanata Ferdi, orta sahaya da Ozan'la, Arda'yı koyun. Sol beke de Çağtay'ı… Oldu mu?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Olmadıysa çay demleriz dostlar! Rusya'nın saldırdığı Ukrayna gibi Fenerbahçe! Yapacak bir şey yok ama var gibi… "Birisi" gelip kurtaracak gibi…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - YÜREĞİ OLAN OYNAR

Bir mucizenin peşine düştü Fenerbahçe ama bunun için "hatasız" oynaması gereken bir maç lazımdı. Kadrodaki isimlere ve "sarsaklık" ihtimallerine baktığımızda, gerçekten de "mucize" olması gerekiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ne kadar antrenman yapsan, rakibi iyi analiz etsen, doğru taktikler de versen, futbolcunun yeteneği kadar ileri gidebiliyorsun. Slavia takımı müthiş oyunculardan oluşmuyor ama birlikte o kadar iyiler ki, top hangi bölgede veya hangi oyuncu da olursa olsun, pas noktası takımın ezberinde var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İstemekle, yapmak arasındaki ince çizgi de burada ortaya çıkıyor. Rakip ceza alanında kaybettiği topla iki gol yedi Fenerbahçe. Slavia takımının kaleye gelmesi için üç pas yetti. Onlar doğru yerlerde ve ezberlerde, Fenerbahçe ise yanlışların arasındaydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zaten sıkıntılı bir kadro ile maça çıktılar, bir de Ferdi'nin sakatlığı eklendi üstüne. Sosa artık takımın parçası değil. Dün ona en çok ihtiyaç duyulan maçtı. 16 yaşındaki Arda yerine oyuna girerken "niye?" diye sormadıysa kimse, evini de toplamaya başlamalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakip şut çekerken arkasını dönen iki stoper ile de yola devam edemezsiniz. Toptan korkan adamın o bölgede ne işi var ? Mert Hakan'ı bir kenara alalım. Her şeyini ortaya koydu. Ama çevresinde kararlı arkadaşları da yoktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Erken gelen iki gol ile birlikte, tüm takım saklambaç oynadı. Kötü gecenin tek iyi tarafı İsmail Kartal'ın artık kapris çekmek zorunda kalmaması. Tek hedefi kaldı; ligde daha üstlere çıkmak. Çıkmasa da ona "neden olmadı?" diyecek birileri yok. Bundan sonra inandığı, önümüzdeki sezon devam edebileceği isimlerde ısrar etmeli.

DİĞER
Son dakika: Slavia Prag yenilgisi sonrası Jose Sosa için şok sözler! "Arda Güler oyuna girerken..."
Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın Maldivler'de düğün için milyonluk ada kapattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor