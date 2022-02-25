FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Slavia Prag-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ne kadar antrenman yapsan, rakibi iyi analiz etsen, doğru taktikler de versen, futbolcunun yeteneği kadar ileri gidebiliyorsun. Slavia takımı müthiş oyunculardan oluşmuyor ama birlikte o kadar iyiler ki, top hangi bölgede veya hangi oyuncu da olursa olsun, pas noktası takımın ezberinde var.

İstemekle, yapmak arasındaki ince çizgi de burada ortaya çıkıyor. Rakip ceza alanında kaybettiği topla iki gol yedi Fenerbahçe. Slavia takımının kaleye gelmesi için üç pas yetti. Onlar doğru yerlerde ve ezberlerde, Fenerbahçe ise yanlışların arasındaydı.