FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Ozan Tufan hüsranı! Taraftar...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenirken taraftarların hedefinde yıldız oyuncular vardı... Sarı-Lacivertli taraftarlar bazı oyuncuların saha içinde yeteri kadar mücadele etmediğini iddia ediyor.

Hedefteki isimlerden biri de Ozan Tufan... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a giden ancak orada bir türlü istediği performansı sergileyemeyen tecrübeli oyuncu devre arasında yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.