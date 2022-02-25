FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Ozan Tufan hüsranı! Taraftar...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenirken taraftarların hedefinde yıldız oyuncular vardı... Sarı-Lacivertli taraftarlar bazı oyuncuların saha içinde yeteri kadar mücadele etmediğini iddia ediyor.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenirken taraftarların hedefinde yıldız oyuncular vardı... Sarı-Lacivertli taraftarlar bazı oyuncuların saha içinde yeteri kadar mücadele etmediğini iddia ediyor.
Hedefteki isimlerden biri de Ozan Tufan... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a giden ancak orada bir türlü istediği performansı sergileyemeyen tecrübeli oyuncu devre arasında yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Kadıköy'e yeniden dönüş yapan Ozan Tufan'ın formsuzluğu devam etti ve teknik direktör İsmail Kartal da onu kulübeye mahkum etti...Fenerbahçe'de son maçlardaki performansıyla eleştirilen isimlerden olan Ozan Tufan'ın Çekya'daki Slavia Prag maçındaki tavrı taraftarı çıldırttı. Sor'un attığı 3. golde ağır kalması ve vurdum duymaz tavrıyla taraftarı kahretti.
Ozan Tufan, Euro 2016'daki milli maçta Modric'in golünden önünde rakibini kapatmadığı için eleştirilmişti... Hatta o pozisyonda saçı ile oynadığı öne sürülmüştü... Son haftaların formsuz ismi, Slavia Prag ile oynanan iki maçta da oyuna sonradan girdi. Slavia maçlarında tesadüfler onun peşini bırakmadı.
Kadıköy'deki ilk maçta 59. dakikada Mert Hakan'ın yerine oyuna girdi... 62'de Slavia'lı Dorley takımını 2-1 öne geçiren golü attı.Rövanş maçında ise 57'de Pelkas'ın oyuna dahil oldu. 63'te Sor skoru 3-1 yaptı... Ozan Tufan bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta forma giydi. Golü ve asisti yok.