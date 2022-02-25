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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı yorum! "İşkence gibi..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçta 3-2 yenildiği Çekya temsilcisi Slavia Prag'a rövanşta da aynı skorla mağlup olarak turnuvadan elendi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 08:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı yorum! "İşkence gibi..."

BÜLENT TİMURLENK - İMKANSIZIN ŞARKISI

20 gün önce 3 kulvarda Fenerbahçe'nin 3 kilit maçı vardı. İkincilik yarışı için direkt rakiplerinden Başakşehir karşılaşması, Avrupa biletini getirecek Türkiye Kupası için Kayseri mücadelesi ve Slavia Prag sınavı… Fenerbahçe 12 günde evinde bu maçları kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı yorum! "İşkence gibi..."

Sakatları, cezalısı, kadroya yazılmayanlarıyla bir kadro istikrarının yakalanmasının mümkün olmadığı ortamda İsmail Kartal dün 3'lü savunmayla çıktı. Bu diziliş Ferdi'nin sakatlığı ile yerini 4'lüye bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı yorum! "İşkence gibi..."

Skordan bağımsız Hatayspor maçında insanların izlemeye doyamadığı bir Arda vardı. Dün de yarım saat dolmadan Ferdi çıkınca ve Slavia Prag da skoru 2-0 yapınca maçın tamamını izlemek işin profesyonelleri dışındaki insanlara sanırım işkence gibi gelmiştir. (Arda Güler'in 2. gol öncesi kaleye çektiği şut dışında)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı yorum! "İşkence gibi..."

Ev sahibi ikinci yarıda farkı daha büyütebilirdi. 2-3'lük mağlubiyetin ardından evindeki çizgisi belli Prag karşısında tur sadece 'İmkânsız yoktur' cümlesine sığınıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı yorum! "İşkence gibi..."

Ama ne teknik kadro ne de futbolcular, bu 'İmkânsızın şarkısı' -ki bir Haruki Murakami romanıdır- için tek bir nota bile basamadılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı yorum! "İşkence gibi..."

Bu oyun artık 'Biz Fenerbahçeliyiz, çok üzgünüz' ile açıklanamaz. Bu oyunu izleyen hangi Fenerbahçeli üzgün değil ki!

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