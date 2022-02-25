Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye İtalya'dan dev talip! Teklif...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye İtalya'dan dev talip! Teklif...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan, Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Fenerbahçe'de takımdan gidecek isimler merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geldiği günden bu yana iyi bir performans gösteren Attila Szalai, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın transfer listesine girdi. İtalyan temsilcisinin sarı-lacivertlilerden Macar stoperi istediği iddia edilirken, teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 07:01
FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye İtalya'dan dev talip! Teklif...

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Attila Szalai ile ilgi haberler Avrupa basınından eksik olmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye İtalya'dan dev talip! Teklif...

Takvim'in haberine göre; Daha önce Attila Szalai'ye talip olduğu iddia edilen İtalyan devi Milan ile ilgili olarak bir haber daha ortaya çıktı. Milan'ın PSG'nin stoperi Abdou Diallo'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer gerçekleşmezse rotanın Macar stoper Attila Szalai olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye İtalya'dan dev talip! Teklif...

Stoper transferi için 20-25 milyon Euro civarında bir bütçe ayıran İtalyan ekibinin Diallo'yu transfer ihtimalinin çok da kolay olmadığı, 2. seçenek olmasına rağmen Szalai transferinin daha mantıklı olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye İtalya'dan dev talip! Teklif...

Milan'ın Szalai için 20 milyon Euro civarında bir rakam teklif edebileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Kim ya da Szalai'den birini satmayı düşünüyor. Kulübe yakın kaynaklar iki stoperin aynı anda satışına izin verilmesinin zor olduğunu ifade ediyorlar.

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