FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye İtalya'dan dev talip! Teklif...

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Attila Szalai ile ilgi haberler Avrupa basınından eksik olmuyor.
Takvim'in haberine göre; Daha önce Attila Szalai'ye talip olduğu iddia edilen İtalyan devi Milan ile ilgili olarak bir haber daha ortaya çıktı. Milan'ın PSG'nin stoperi Abdou Diallo'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer gerçekleşmezse rotanın Macar stoper Attila Szalai olduğu kaydedildi.
Stoper transferi için 20-25 milyon Euro civarında bir bütçe ayıran İtalyan ekibinin Diallo'yu transfer ihtimalinin çok da kolay olmadığı, 2. seçenek olmasına rağmen Szalai transferinin daha mantıklı olduğu iddia edildi.