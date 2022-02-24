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İsmail Kartal: Biz hazırız

Kartal, Slavia rövanşı öncesi umutlu konuştu: İyi hazırlandık. Ben de oyuncularım da bu turu çevirebileceğimizi düşünüyoruz

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
İsmail Kartal: Biz hazırız
Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag mücadelesine çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "İlk maçta skor istediğimiz gibi olmadı. Ancak biz bunun altından kalkabilecek potansiyele sahibiz. Oyuncularım da benim gibi Slavia Prag'dan daha iyi takım olduğumuzu düşünüyor. Hepsi çok hırslı. Prag'dan tur ile döneceğimize ben inanıyorum" ifadelerini kullandı. Kartal kadro ile ilgili sorulara "Maç saatinde karar vereceğiz. Çünkü durumu belirsiz olan arkadaşlarımız var. Kim oynarsa oynasın sahada yüzde 100'ünü vereceğinden eminim" açıklamalarında bulundu.
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