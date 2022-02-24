FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor...
Ajax'ın Fenerbahçe ile Slavia Prag ile arasında oynanan UEFA Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında takip ettiği Ferdi için İtalyan basınından flaş bir benzetme geldi.
YENİ DUSAN TADIC
La Gazzetta dello Sport ve Hollanda basını kaynaklı haberlere göre Ajax'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği belirtilirken, genç yıldızdan haberde yeni Dusan Tadic olarak bahsedildi.