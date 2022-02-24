FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

Ajax takımının yıldız ismi Tadic'in veliahtı olarak gördüğü belirtilen Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ereceği ve 21 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler'in Çekya ekibi Slavia Prag ile oynadığı maçın yıldızı olduğu aktarıldı.

İtalyan basınının Ferdi ile kıyasladığı Ajax'lı Tadic'in 2018 yılından bu yana formasını giydiği Hollanda ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.