Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile henüz anlaşma sağlayamazken, sarı-lacivertlileri korkutan bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Hollanda devi Ajax’ın yıldız ismi Dusan Tadic’in veliahtını aradığını ve bu doğrultuda Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

Ajax'ın Fenerbahçe ile Slavia Prag ile arasında oynanan UEFA Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında takip ettiği Ferdi için İtalyan basınından flaş bir benzetme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

YENİ DUSAN TADIC
La Gazzetta dello Sport ve Hollanda basını kaynaklı haberlere göre Ajax'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği belirtilirken, genç yıldızdan haberde yeni Dusan Tadic olarak bahsedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

Ajax takımının yıldız ismi Tadic'in veliahtı olarak gördüğü belirtilen Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ereceği ve 21 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler'in Çekya ekibi Slavia Prag ile oynadığı maçın yıldızı olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

İtalyan basınının Ferdi ile kıyasladığı Ajax'lı Tadic'in 2018 yılından bu yana formasını giydiği Hollanda ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda dev tehlike! Ajax devrede...

BRUGGE DE ONU İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Ajax'ın yanı sıra Belçika'dan Club Brugge'ün de ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak adına yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi ise kısa süre içinde genç oyuncu ile nikah tazelemek istiyor. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş’ta Önder Karaveli’nin yerine geçecek isim ortaya çıktı! Şenol Güneş derken…
Oba’ya hain baskın! Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı nefes kesti: “İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!”
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor