FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! İşte geliş tarihi

Şu an İsmail Kartal yeni dönem ve yapılanma ile ilgili kararını verdi ve yönetime iletti. Löw, iki yardımcısını kendisi getirirken, üçüncü yardımcı İsmail Kartal olacak.

Löw takımın bütün idmanlarını takip ederken, takım ile ilgili futbolcular ile ilgili sık sık İsmail Kartal'dan rapor alıyor. Alman teknik direktör, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor.