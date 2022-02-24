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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! İşte geliş tarihi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan ancak sezon ortasında Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, geçici olarak İsmail Kartal'la anlaşmıştı. Sarı-lacivertlilerin uzun vadeli hocası belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:10
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! İşte geliş tarihi

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe Kulübü, başarısız sonuçların ardından Vitor Pereira'nın görevine son vermişti. Yönetim, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! İşte geliş tarihi

Fenerbahçe yönetimi, 2022-2023 sezonu planlamasına şimdiden başladı. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adam, Samandıra'daki antrenmanları yakından takip etmeye başladı. Başarılı çalıştırıcının Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! İşte geliş tarihi

Ajansspor'da yer alan habere göre Başkan Ali Koç ile her konuda el sıkışan Joachim Löw ekibini tamamladı. Alman teknik direktörü 3 yardımcısı olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! İşte geliş tarihi

Şu an İsmail Kartal yeni dönem ve yapılanma ile ilgili kararını verdi ve yönetime iletti. Löw, iki yardımcısını kendisi getirirken, üçüncü yardımcı İsmail Kartal olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! İşte geliş tarihi

Löw takımın bütün idmanlarını takip ederken, takım ile ilgili futbolcular ile ilgili sık sık İsmail Kartal'dan rapor alıyor. Alman teknik direktör, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! İşte geliş tarihi

Löw ile sık sık görüşmeler yapan İsmail Kartal her hafta Almanya'ya rapor gönderiyor. Antrenmanları ve maçları yakından takip eden Löw gelecek sezonla ile ilgili plan programları yapıyor.

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