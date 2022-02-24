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En mutlu Fenerli!

Şarkıcı Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin kötü gidişatıyla ilgili attığı tweet'le gündeme oturdu. Gözleri görmeyen Şentürk "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" ifadelerini kullandı. Şentürk'ün bu tweeti sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun beğeni aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
En mutlu Fenerli!
Şarkıcı Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin kötü gidişatıyla ilgili attığı tweet'le gündeme oturdu. Gözleri görmeyen Şentürk "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" ifadelerini kullandı. Şentürk'ün bu tweeti sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun beğeni aldı.
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