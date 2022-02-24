CBC SPORT NASIL İZLENİR? CBC Sport uydu ve Frekans bilgileri... | SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CBC SPORT İZLE

Slavia Prag - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN? FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI CBC SPORT YAYINLANACAK MI?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 24 Şubat Perşembe günü saat TSİ 23:00'te CBC Sport'tan da yayınlanacak.

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500