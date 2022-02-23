Haberler Fenerbahçe Gözler Ferdi’de

Gözler Ferdi’de

Kartal, Slavia deplasmanında en çok genç yıldızına güveniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Gözler Ferdi’de

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, ilk ayakta Slavia Prag'a Ülker Stadı'nda 3-2 yenilmişti. Sarı-lacivertlilerin önemli bir avantaj kaybettiği mücadelede akıllarda kalan tek isim Ferdi Kadıoğlu olmuştu. 22 yaşındaki genç futbolcu 1 gol atıp, 1 de asist yaparak takımının tur umutlarını canlı tutmuştu. Teknik direktör İsmail Kartal rövanşta da en çok Ferdi'ye güveniyor. Disiplinli oynayan Çekya temsilcisini Ferdi'nin ters çalımları ve oyun aklıyla geçmeyi hesaplıyor. Kartal bu mücadelede yıldız ismi sol bek yerine daha önde de kullanmayı düşünüyor.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi olmuştu! Domenec Torrent biletini kesti sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…
Destan 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız”
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor