Gözler Ferdi’de

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, ilk ayakta Slavia Prag'a Ülker Stadı'nda 3-2 yenilmişti. Sarı-lacivertlilerin önemli bir avantaj kaybettiği mücadelede akıllarda kalan tek isim Ferdi Kadıoğlu olmuştu. 22 yaşındaki genç futbolcu 1 gol atıp, 1 de asist yaparak takımının tur umutlarını canlı tutmuştu. Teknik direktör İsmail Kartal rövanşta da en çok Ferdi'ye güveniyor. Disiplinli oynayan Çekya temsilcisini Ferdi'nin ters çalımları ve oyun aklıyla geçmeyi hesaplıyor. Kartal bu mücadelede yıldız ismi sol bek yerine daha önde de kullanmayı düşünüyor.