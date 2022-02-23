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Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Corinthians'la sözleşme imzaladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni durağı resmen belli oldu. Portekizli teknik adam, Brezilya'nın köklü kulübü Corinthians'la sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:56 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:14
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Corinthians'la sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton'la da temasa geçen ancak görüşmelerden sonuç alamayan Vitor Pereira'nın yeni durağı Brezilya oldu.

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians, teknik direktörlüğe Portekizli teknik adamın getirildiğini açıkladı. Brezilya ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Pereira ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

20 ARALIK'TA FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Vitor Pereira, 2015-2016 sezonunun ardından 2021 yazında Fenerbahçe'ye ikinci kez geri dönmüş, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinin ardından görevine 20 Aralık'ta son verilmişti.

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