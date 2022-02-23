Fenerbahçeli Kim Min Jae için Napoli'den 2. transfer operasyonu! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve performansıyla büyük beğeni toplayan Kim Min-Jae için yeni bir transfer haberi gündeme geldi.

Ocak ayında Fenerbahçe ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan Napoli, bu kez elini çabuk tutacak. Napoli başkanı de Lourentiis, Kim Min-Jae transferi için tüm birimleri seferber edecek.