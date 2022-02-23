Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Kim Min Jae için Napoli'den 2. transfer operasyonu! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Napoli'den 2. transfer operasyonu! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Kore'li yıldızı Kim Min-Jae için ocak transfer sezonunda da girişimlerde bulunan Napoli, sarı lacivertlilerin kapısını bir kez daha çalmaya hazırlnaıyor. İtalya La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, Fenerbahçeli Kim Min-Jae için önereceği transfer miktarını da belirledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:58
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Kim Min Jae için Napoli'den 2. transfer operasyonu! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve performansıyla büyük beğeni toplayan Kim Min-Jae için yeni bir transfer haberi gündeme geldi.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Napoli'den 2. transfer operasyonu! Bonservisi belli oldu

Ocak ayında Fenerbahçe ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan Napoli, bu kez elini çabuk tutacak. Napoli başkanı de Lourentiis, Kim Min-Jae transferi için tüm birimleri seferber edecek.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Napoli'den 2. transfer operasyonu! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin transferi için sarı lacivertlilerin kapısını çalacak Napoli'nin, bu operasyonda bir hayli ciddi olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor