Fenerbahçeli Kim Min Jae için Napoli'den 2. transfer operasyonu! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve performansıyla büyük beğeni toplayan Kim Min-Jae için yeni bir transfer haberi gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve performansıyla büyük beğeni toplayan Kim Min-Jae için yeni bir transfer haberi gündeme geldi.
Ocak ayında Fenerbahçe ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan Napoli, bu kez elini çabuk tutacak. Napoli başkanı de Lourentiis, Kim Min-Jae transferi için tüm birimleri seferber edecek.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin transferi için sarı lacivertlilerin kapısını çalacak Napoli'nin, bu operasyonda bir hayli ciddi olduğu belirtiliyor.
La Gazzetta dello Sports'ta yer alan habere göre Napoli Kim Kim-Jae transeri için Napoli, 15 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.