Fenerbahçe'de Kim Min-Jae Slavia Prag maçında oynayacak mı? İsmail Kartal açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında Slavia Prag ile 24 Şubat Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Kendi evimizde mağlubiyeti beklemiyorduk. Slavia Prag'ı çok izledik. Oyunu tam lehimize çevirmişken, üst üste basit goller yedik. Gol averajının ortadan kalktığı bir turnuvada, taraftarımıza kendimizi affettirmek için, buradan turla dönmek için, planlarımız var. Umarım Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadeleyle turu geçen biz oluruz ve taraftarlarımızı mutlu ederiz.

"ARDA''YI ÇABUK KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Arda ve onun gibi oyuncuları yeni kazanmışken, çabuk kaybetmek istemiyoruz. Oynayacakları, sonradan girecekleri maçlar var. Onu da korumak istiyorum. Artık referansı var, A takım oyuncusu. Oynatabileceğimiz maçlara yönlendirerek, oralarda oynatmayı düşünüyorum.

"KIM'E MAÇ SAATİ KARAR VERECEĞİZ"

Kim Min-Jae son antrenmanda olacak. Sonrasında görüşmemiz olacak. Slavia Prag maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz.

"İRFAN CAN TAM HAZIR DEĞİL"

İrfan Can Kahveci ile konuştuk, tam olarak hazır değil ama oyunun belli bir bölümünde oynayabileceğini söyledi. Bu yüzden kadroya aldık. Hangi oyuncunun nerede ne yapacağını ben çok iyi biliyorum.