Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Sşavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 22:08
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena'da gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

DİĞER
7 Numara'nın iki aşığı meğer gerçekte de evliymiş! Efsane dizi 7 Numara'nın oyuncuları şaşırttı!
Luis Campos Hollanda yolcusu! Galatasaray’ın 'futbol aklı' gidiyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor