Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena'da gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.