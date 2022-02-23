Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u evinde 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir yükselişini sürdürüyor. Turuncu-Lacivertli takımın başarısında en büyük pay hiç kuşkusuz teknik direktör Emre Belözoğlu'na ait.

Düşme hattından aldığı takımı müthiş bir performans göstererek lig üçüncülüğüne taşıyan genç hoca alkış topluyor. 18 haftadır Başakşehir'in başında olan Belözoğlu bu süre içinde 3 büyüklere büyük fark attı.