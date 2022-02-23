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Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk etti. İstanbul temsicisi 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. 18 haftadır Başakşehir'in başında bulunan Belözoğlu, bu süreçte 3 büyüklere toplam 54 puanlık fark attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:28
Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u evinde 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir yükselişini sürdürüyor. Turuncu-Lacivertli takımın başarısında en büyük pay hiç kuşkusuz teknik direktör Emre Belözoğlu'na ait.

Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark

Düşme hattından aldığı takımı müthiş bir performans göstererek lig üçüncülüğüne taşıyan genç hoca alkış topluyor. 18 haftadır Başakşehir'in başında olan Belözoğlu bu süre içinde 3 büyüklere büyük fark attı.

Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark

Takvim'in haberine göre; Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 18 haftada tam 40 puan toplarken, aynı süre içinde Fenerbahçe ve Beşiktaş 24, Galatasaray ise 18 puan alabildi. Belözoğlu böylece 3 büyüklere 18 haftada toplam 54 puan fark atarak çok önemli bir teknik adamlık başarısına imza attı.

Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan genç hoca, gösterdiği önemli performansa rağmen Başkan Ali Koç tarafından görevden alınmıştı.

Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark

Belözoğlu'nun yerine göreve getirilen Vitor Pereira ile yollar ayrılırken, Fenerbahçe şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in başında 29 lig maçında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alarak tam 63 puan topladı. Emde Belözoğlu 2,17'lik puan ortalaması da tutturdu.

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