Haberler Fenerbahçe Altay’ı motive ediyor

Altay’ı motive ediyor

Kaleye dönüşüyle birlikte takımın toparlanmasına yardımcı olan Altay Bayındır, Slavia Prag deplasmanında da Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Altay’ı motive ediyor

Kaleye dönüşüyle birlikte takımın toparlanmasına yardımcı olan Altay Bayındır, Slavia Prag deplasmanında da Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri. Teknik direktör İsmail Kartal, Altay ile yaptığı bire bir konuşmada "Bu şekilde devam et. Slavia deplasmanında oyunun bazı bölümlerinde risk almamız gerekebilir. Belki geride açık verebiliriz. Motivasyonunu yukarıda tut" ifadelerini kullandı.

KARTAL KONUŞACAK

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile karşılaşacağı maç öncesinde teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının karşısına geçecek. Deneyimli hoca bu toplantıda da sarı- lacivertli camiaya umut dolu mesajlar verecek.

DİĞER
Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer'in kızı çıktı! "Mahmut Tuncer'in kızını mutaassıp bekliyorlar ama ben değilim"
Destan 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız”
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor