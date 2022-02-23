Altay’ı motive ediyor

Kaleye dönüşüyle birlikte takımın toparlanmasına yardımcı olan Altay Bayındır, Slavia Prag deplasmanında da Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri. Teknik direktör İsmail Kartal, Altay ile yaptığı bire bir konuşmada "Bu şekilde devam et. Slavia deplasmanında oyunun bazı bölümlerinde risk almamız gerekebilir. Belki geride açık verebiliriz. Motivasyonunu yukarıda tut" ifadelerini kullandı.



KARTAL KONUŞACAK



UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile karşılaşacağı maç öncesinde teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının karşısına geçecek. Deneyimli hoca bu toplantıda da sarı- lacivertli camiaya umut dolu mesajlar verecek.