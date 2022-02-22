Usta yazardan flaş yorum! "Taraftar yönetim istifa diye haykırmaktan bıktı"

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Kötü futbolun ligdeki en iyi temsilcilerinden biri olan Fenerbahçe nihayet iki maç üst üste kazandı. Kaybettiği maçlarda sırtını talihsizliğe dayamakla, birazcık futbol oynayıp maç kazanmak arasındaki fark anlaşılmış mıdır acaba?
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Hatayspor karşısında 2 genç oyundaydı da o gençlerden birini bile kazanmanın maçı kazanmaktan değerli olduğunu görebilecek bir yönetici var mıdır? Ayrıca tribündeki taraftarın o gençlere verdiği destekle, saha içindeki Fenerbahçe formalı beylerin yuhalanmasının önüne geçildi. Çünkü "yönetim istifa" diye haykırmaktan Fenerbahçe taraftarı da bıktı.
Her şartta gençlerden yanayım. Arda Güler sezon başında takıma girdi sonra ne oldu? Yarım kalan hikayesini tamamlamak isteyen korkak bir masalcıya yem edildi. Muhammed kiralık verildi. Kaç sezondur izliyoruz; kürkçü dükkanının önünde dolanıp duran tilkilere bile o gençlerden daha çok değer verildi. Gençlerden korkmayın, Fenerbahçe formasının içine sadece para hesabını sokanlardan korkun, işin kolayına kaçan emek hırsızlarından korkun.