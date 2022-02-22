Usta yazardan flaş yorum! "Taraftar yönetim istifa diye haykırmaktan bıktı"

Böylelerinden kurtulmakla çok şey kazanılır, gençlere yönelmek de geleceğe reçete olur. Akıl çetelerinin tahsilatı bittiyse, Fenerbahçe 'nin kendi gerçeklerine dönmesi zorunludur. Gerçeklere icabet koltuk sorumluluğunu getirir, bunu reddetmenin neler götürdüğünü 4 sezondur izliyoruz çünkü!

Yabancılara su gibi para harcayıp kendi gençlerine güvenmeyenler, yere düşüp kırılan sürahinin de derdine düşmedi harcanan suyun da. Bir takımın yanlışlarını terk etmesi için de güç gerek ama 2 maç kazanınca yanlışların arkası da güçleniyor ki asıl tehlike burada, 10 dakika arada!