SPOR HABERLERİ - Slavia Prag-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe rövanş mücadelesinde Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk ayağında rakibine 3-2 mağlup olan Sarı-Lacivertliler rövanş karşılaşmasında mutlak glaibiyet arayacak.

Son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.