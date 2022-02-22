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SPOR HABERLERİ - Slavia Prag-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde Çek ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya az bir süre kala mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 13:42
SPOR HABERLERİ - Slavia Prag-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe rövanş mücadelesinde Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk ayağında rakibine 3-2 mağlup olan Sarı-Lacivertliler rövanş karşılaşmasında mutlak glaibiyet arayacak.

Son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

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