Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, aynı zamanda bek bölgeleri için de girişimlerine devam ediyor.
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, aynı zamanda bek bölgeleri için de girişimlerine devam ediyor.
Sarı lacivertliler, gelecek sezon daha da düşecek olan yabancı sınırlaması nedeniyle gündemine Mert Müldür'ü aldı.
Sarı lacivertliler, sağ bek ve stoper de oynayabilen milli futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
Genç futbolcular arasında yer alan Mert Müldür 3 Nisan 1999 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Avusturya'da yetişen Mert Müldür Sassuolo takımında sağ bek mevkiinde top oynuyor. Futbola tutku ile bağlı olan Mert Müldür 2006 yılında Rapid Wien futbol takımında futbola başladı. Bu takımda alt yapıda oynayan Mert Müldür 2017 yılı itibari ile profesyonel kariyerine başladı.
Avusturya'da yetişen ve çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Mert Müldür Sassuolo futbol takımında 17 numaralı formayı giyiyor. Türkiye milli takımında da görev alan başarılı futbolcu 3 Nisan 1999 yılında dünyaya geldi. 21 Yaşında olan genç futbolcu Mert Müldür sağ bek mevkiinde oynuyor. Mert Müldür 2006 Yılından beri futbol oynuyor.
Avusturya'da doğup büyüyen Mert Müldür futbola da bu ülkede başladı. 1, 88 metre boyunda olan genç futbolcu Mert Müldür futbol hayatına 2006 yılında Rapid Wien alt yapı takımında başladı. 2006- 2017 yılları arasında Rapid Wien takımının alt yapısında oynayan Mert Müldür bu dönemde kendini geliştirdi. Futbol hayatı konusunda kendini geliştiren Mert Müldür 2017- 2019 yılları arasında Rapid Wien takımında profesyonel anlamda futbol oynamaya başladı. Başarılı ve genç futbolcu Mert Müldür 2019 yılı itibari ile Sassuolo takımında futbol oynamaya başladı.