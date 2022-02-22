Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi!

MERT MÜLDÜR KİMDİR? Genç futbolcular arasında yer alan Mert Müldür 3 Nisan 1999 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Avusturya'da yetişen Mert Müldür Sassuolo takımında sağ bek mevkiinde top oynuyor. Futbola tutku ile bağlı olan Mert Müldür 2006 yılında Rapid Wien futbol takımında futbola başladı. Bu takımda alt yapıda oynayan Mert Müldür 2017 yılı itibari ile profesyonel kariyerine başladı.

Avusturya'da yetişen ve çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Mert Müldür Sassuolo futbol takımında 17 numaralı formayı giyiyor. Türkiye milli takımında da görev alan başarılı futbolcu 3 Nisan 1999 yılında dünyaya geldi. 21 Yaşında olan genç futbolcu Mert Müldür sağ bek mevkiinde oynuyor. Mert Müldür 2006 Yılından beri futbol oynuyor.