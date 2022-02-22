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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi!

18 yaşında imza attığı Fenerbahçe'de, özellikle Vitor Pereira'nın taktiğinde adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı lacivertliler ile görüşmelerini sürdüren genç yıldızdan taraftarı sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 09:30
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi!

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonun başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi!

Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile yönetim arasında devam eden pazarlıkta anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi!

Genç yıldızın önümüzdeki günlerde 4+ 1 yıllık yeni kontrata imzayı atacağı belirtiliyor.

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