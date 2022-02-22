FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler sürprizi! Tarih verildi

2-1 YENİLSE DE MAÇI BIRAKMADI

"Gittiğim oyuncuyu bırakıp Arda'ya odaklandım. Oyun zekası, topa ilk teması, kinestetik zeka (bedeni doğru kullanma) vücut elastikiyeti, sahanın tamamını görebilme becerisi, kararını vermeden önce opsiyonların en doğrusunu kısa sürede seçebilmesi, paslarının şiddetinin hepsi doğuştan gelen bir yetenek olduğunu fark ettim. Arda'nın takımı o gün maçı 2-1 kaybetti, üstelik son 15 dakika bileğine aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Fakat maçı bırakmaması, takım kaybedince üzülmesi beni etkiledi.

DEV TAKIMLARA GİDECEK

Genel bir DVD'sini hazırlayıp başkan Ali Koç ve Comolli'ye sundum. 2019'da başkanın özel çabalarıyla hem Arda, hem F.Bahçe hem de G.Birliği kazanacak şekilde 150 bin lira ödenerek sözleşme yapıldı.