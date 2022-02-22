Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya'nın Arda Güler planı! Sözleşme... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya'nın Arda Güler planı! Sözleşme... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada geçn yıldız adayı Arda Güler dikkatleri üzerine çekti. 16'lık Arda Güler Fenerbahçe Koleji'nde okuyor. Kendisine özel şoför verildi. Okuldan eve, evden idmana bu şekilde gidiyor. 2023'te kontratı bitecek olan Arda ile yeni sözleşme imzalanacak. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya'nın Arda Güler planı! Sözleşme... (FB spor haberi)

Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türkiye 16 yaşındaki Arda Güler'in performansını konuşuyor. 2019'da Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 200 bin TL'ye alınan Arda Güler'in kulüp tarafından Fenerbahçe Koleji'nde okutulduğu, ehliyet için yaşı tutmadığından dolayı kendisine özel şoför tahsis edildiği, okuldan eve, evden idman bu şekilde gittiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya'nın Arda Güler planı! Sözleşme... (FB spor haberi)

İLK 11'E YERLEŞTİ

2023 haziranında kontratı bitecek olan Arda Güler ile bir an önce sözleşme imzalanacağı ve bundan sonraki maçlarda ilk 11'in değişmezi olacağı öğrenildi. Gelecek sezonki takım, şimdiden takımın 2. penaltıcısı olan Arda Güler etrafında şekillenecek. Takvim'in haberine göre; Hatay maçındaki harika bir performans gösteren Arda Güler'i karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'un telefonla arayarak tebrik ettiği, performansının artarak devam etmesini istediği de öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya'nın Arda Güler planı! Sözleşme... (FB spor haberi)

MAÇ SABAHI ÖĞRENDİM

Maç sonrası açıklama yapan genç Arda, "F.Bahçe'de Roberto Carlos, Alex gibi çok önemli futbolcular oynadı, şu anda Mesut Özil gibi bir yıldız oynuyor. İlk 11 oynayacağımı maç sabahı öğrendim, aileme söylemedim sürpriz olsun diye, maçın başlamasına kısa bir süre kala söyledim. Onlar da çok heyecanlandı. Penaltından önce de taraftarlarımızın ismimi bağırması beni çok mutlu etti. Ama bizim ilk penaltıcımız Serdar Dursun abiydi, ikincisi de bendim. Taktiğe sadık kaldık" diye konuştu

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya'nın Arda Güler planı! Sözleşme... (FB spor haberi)

KESİN KARAR SEZON SONU

Fenerbahçe'nin açıkladığı faliyet raporu sonrasında kafalar karışmıştı. Uruguaylı kanat Diego Rossi Fenerbahçe ile ilk yılı kiralık, diğer 3 yılı zorunlu satın alma opsiyonsuz 4 yıllık sözleşme imzaladı. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe için zorunlu satın alma opsiyonunun söz konusu değil. Sarı-Lacivertli kulüp isterse Rossi'nin sözleşmesinden çıkabilecek. Bu arada Brezilya kulübü Flamengo'nun Rossi'yi istediği de gelen haberler arasında.

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