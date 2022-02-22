FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya'nın Arda Güler planı! Sözleşme... (FB spor haberi)

Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türkiye 16 yaşındaki Arda Güler'in performansını konuşuyor. 2019'da Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 200 bin TL'ye alınan Arda Güler'in kulüp tarafından Fenerbahçe Koleji'nde okutulduğu, ehliyet için yaşı tutmadığından dolayı kendisine özel şoför tahsis edildiği, okuldan eve, evden idman bu şekilde gittiği bildirildi.

İLK 11'E YERLEŞTİ



2023 haziranında kontratı bitecek olan Arda Güler ile bir an önce sözleşme imzalanacağı ve bundan sonraki maçlarda ilk 11'in değişmezi olacağı öğrenildi. Gelecek sezonki takım, şimdiden takımın 2. penaltıcısı olan Arda Güler etrafında şekillenecek. Takvim'in haberine göre; Hatay maçındaki harika bir performans gösteren Arda Güler'i karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'un telefonla arayarak tebrik ettiği, performansının artarak devam etmesini istediği de öğrenildi.