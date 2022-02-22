Alkışlar Çağtay’a

İsmail Kartal'ın forma verdiği diğer genç isim Çağtay Kurukalıp da tam not aldı. Kasımpaşa'dan sezon başında bedelsiz gelen 19 yaşındaki oyuncu sol bekte 90 dakika sırıtmazken, çabukluğu, takımla uyumu ve hücuma verdiği destekle alkış topladı.
İsmailKartal'ın forma verdiği diğer genç isim Çağtay Kurukalıp da tam not aldı. Kasımpaşa'dan sezon başında bedelsiz gelen 19 yaşındaki oyuncu sol bekte 90 dakika sırıtmazken, çabukluğu, takımla uyumu ve hücuma verdiği destekle alkış topladı. Çağtay hedefinin kendini daha da geliştirip, A takımda sürekli oynamak olduğunu dile getirdi. Bu arada Çağtay ile Arda Güler, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için Slavia Prag maçında forma giyemeyecek.