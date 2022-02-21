Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor karşısında kazanırken, genç futbolcularını da kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Ben korkmam. Elimde kim varsa onları değerlendiririm" İsmail Kartal, "Maç maç değerlendiririm. Rotasyon yapmaya mecburdum. Oyuncularımızı fiziksel ve psikolojik olarak yakından takip ettiğimiz için, teknik adamların işi bu, bazı oyuncularımızı dinlendirdim. Ben gençleri oynatmaktan korkmam. Bugün Arda ve Çağtay için çok önemli bir referans maçıydı. Gençlerimiz Arda, Çağtay güzel bir maç çıkardılar. Türk futbolu ve Fenerbahçemiz adına yolları açık olsun" değerlendirmesinde bulundu.