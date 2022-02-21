Fener’e seri moral

Konuk Atakaş Hatayspor ise iki yarıda da yakaladığı fırsatlarda kaleci Altay Bayındır'ı geçemeyince mağlubiyete razı oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile bir topu da üst direğe çarparak auta gitti. 7 yıl sonra Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 deplasman maçını kaybeden güney ekibi, 40 puanda kaldı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Konuk Atakaş Hatayspor ise iki yarıda da yakaladığı fırsatlarda kaleci Altay Bayındır'ı geçemeyince mağlubiyete razı oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile bir topu da üst direğe çarparak auta gitti. 7 yıl sonra Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 deplasman maçını kaybeden güney ekibi, 40 puanda kaldı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
DİĞER