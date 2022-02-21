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Fener’e seri moral

Kanarya, Kadıköy'de ikinci yarıda Serdar Dursun'un penaltı golleriyle sonuca gitti. Slavia Prag ile perşembe günü oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi moral kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Fener’e seri moral
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Süper Lig'de Ekim 2021'den bu yana (17 hafta sonra) ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Puanını 43'e yükselten Kanarya, averajla haftayı 5. sırada kapattı. Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Ülker Stadı'ndaki maçta goller 67 ve 81. dakikalarda Serdar Dursun'dan geldi. Gurbetçi oyuncu birisini kendisinin kazandırdığı iki atışta da fileleri buldu.

Konuk Atakaş Hatayspor ise iki yarıda da yakaladığı fırsatlarda kaleci Altay Bayındır'ı geçemeyince mağlubiyete razı oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile bir topu da üst direğe çarparak auta gitti. 7 yıl sonra Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 deplasman maçını kaybeden güney ekibi, 40 puanda kaldı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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