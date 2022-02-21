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Fenerbahçe Slavia Prag maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:00
Fenerbahçe Slavia Prag maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı, pas çalışmalarıyla noktaladı.

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae günü tedavi programları ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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