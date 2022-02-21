Fenerbahçe - Hatayspor maçında Arda Güler'den Serdar Dursun'a: Sen mi vuracaksın abi?

Fenerbahçe 'de genç futbolcu Arda Güler, Hatayspor maçında ilk 11'de şans buldu. Geçtiğimiz maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler , Hatayspor mücadelesiyle birlikte ilk kez ilk 11'de yer aldı.

"SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?"

Karşılaşmada kaleyi karşıdan gören bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalog yaşandı.