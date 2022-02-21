Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u, Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 08:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - KİMİ ÇOK SEVDİNİZ?

Yemin ediyorum sezon sonuna kadar gençlerle oynasa ve bütün maçlarını kaybetse ağzımı açmam. En ufak bir eleştiri yapmam. Şu takımda en azından önümüzdeki sezona 2-3 genç oyuncu çıkarabilsek bana yeter.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

"İçi geçmiş" futbolculardansa, "pırıl pırıl" gençleri her zaman tercih ederim. Kendini futbolcu sananların yanında nasıl da parladı Arda? Mücadele etti, top kaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Yüzde 90'lara varan pas isabetiyle oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Çağtay'ı da atlamayalım. O da Arda'dan sonra en çok adam eksilten oyuncu oldu. Fenerbahçe belki şampiyon olamayacak, müzesine tek bir kupa götüremeyecek ama bence gelecek sezona değerli bir hazineyle başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Bundan daha evla bir kazanım yok bence. Yaşı küçük dediğimiz oyuncular gaza basınca, "sözde büyükler" utanmış olacak ki takım enerjisi çok iyiydi. Serdar Dursun attığı penaltı gollerinin yanı sıra çok istekliydi. 85. dakikada bile ön alan presi yapması elini taşın altına koyacak isimlerden biri olduğunu gösteriyor. Lakin ona gereken değerin verilmediğini düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

İsmail hoca Hatay karşısındaki 11'i bence hiç bozmasın. Hatta bir kaç tane daha genç oyuncu eklenebilir. Fenerbahçe'nin kurtuluşu gençlik aşısında... Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Hem futbolu biliyor hem de kimi alkışlayacağını...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Ben oyuncuların yerinde olsam bu kadar inişli-çıkışlı bir sezonda taraftarın kalbini kazanmak için uğraşırdım. Kimlerin gönüllerde taht kurduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi size soracağım; bu sezon Mesut'u mu daha çok sevdiniz Arda'yı mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - KARANLIĞA IŞIK OL!

Esame listesi geldiğinde sonucun değil, iki gencin nasıl oynayacağı önemli hale geldi. Çağtay ve Arda Güler, Slavia rövanşının oyuncularının "bakıma" alındığı bu 90 dakikada tüm Fenerbahçelilerin dikkatindeydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

İlk yarı bittiğinde ise Arda Güler, tüm Türkiye'nin keyfini yerine getiren merkez noktasına oturttu kendini. Yaş grubunda değil, bir büyük kulvarda oynatılması, gelişmesini hızlandıran birinci faktör oldu. Nakış işler gibi sabırla antrenmanlarda üstünde durdular, her fırsatın seçenek oyuncusu haline de getirdiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

İsmail Kartal, Altay dışında defansın tamamını değiştirdiği bu maçta çok büyük risk alarak oynattı gençlerini. Bakmayın siz, "Kaybedeceksek, gençlerle kaybedelim" diyenlere... Aynı kişiler 21 yaşındaki Berke'yi linç ettiler, evden çıkamaz hale getirdiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Günümüzün tabela seyircileri için ne sahadaki mücadelenin anlamı var, ne de gencecik çocukların ayakları titrerken yapacağı hatalara tahammülleri... 16 yaşındaki çocuğumuz için, yıllar önce Salih Uçan'a kullandığım kelimeleri seçeceğim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

O zaman "Aman sakın vazgeçme, çalış ve asla yetinme. Bu genç yaşında taşımakta zorlanacağın bir yükü aldın omuzlarına. Kendin ve ailen adına yola devam edeceksen güçlü kalacaksın. Yolun açık olsun" diyeceğim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Maçın galibiyetle bitmesi, bundan sonraki maçlarda İsmail hocanın da önünü açacaktır. Bu seçeneklerde ısrar etmesi, kırgın Fenerbahçe taraftarını tribünlere çekecek, genç oyuncularının mücadelesinde kendi kalplerini aratacaktır. Bir umut lazımdı bu takıma, bu pırıltılar, "karanlık" sezona biraz olsun ışık getirir.

DİĞER
Çarli'nin Cilvenaz'ı aradan geçen 25 yılda güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş! Şimdiki mesleği şoke etti!
Nazım Akmandil'den sevgilisi Burcu Esmersoy'u havalara uçuran sürpriz! Paris'te...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor