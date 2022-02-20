TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

29 yaşında, 1.76 boyunda olan Isco, orta saha oyuncusu olmasına karşın son derce golcü özellikleri sahip.

38 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda 12 gole imza attı. Isco'yu hem ABD'den hem de İspanya Ligi'nden takımların istediği de gelen haberler arasında.

Isco, bu sezon sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere 14 kez Real Madrid formasını giyerken bu maçlarda 2 gole imza attı.