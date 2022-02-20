Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

Spor haberi... Yeni sezon için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler'in İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi yaz aylarında bitecek olan Isco için menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 11:13
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

Fenerbahçe yönetimi orta sahada oynamasına karşın gol yollarında son derece etkili bir oyuncu olan İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesinin başına aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar, Real Madrid'de sözleşmesinin son senesini yaşayan Isco'nun menajeri ile temasa geçtiler.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

Orta sahada 8 ve 10 numaralı bölgede forma giyebilen Isco'nun bonservisinin olmaması Fenerli kurmayları cezbetmiş durumda. Ancak gelen bilgilere göne İspanyol yıldıza bir miktar imza parasının da teklif edildiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

29 yaşında, 1.76 boyunda olan Isco, orta saha oyuncusu olmasına karşın son derce golcü özellikleri sahip.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

38 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda 12 gole imza attı. Isco'yu hem ABD'den hem de İspanya Ligi'nden takımların istediği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

Isco, bu sezon sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere 14 kez Real Madrid formasını giyerken bu maçlarda 2 gole imza attı.

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