TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızı Isco'ya kanca! Temasa geçildi

Fenerbahçe yönetimi orta sahada oynamasına karşın gol yollarında son derece etkili bir oyuncu olan İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesinin başına aldı.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar, Real Madrid'de sözleşmesinin son senesini yaşayan Isco'nun menajeri ile temasa geçtiler.
Orta sahada 8 ve 10 numaralı bölgede forma giyebilen Isco'nun bonservisinin olmaması Fenerli kurmayları cezbetmiş durumda. Ancak gelen bilgilere göne İspanyol yıldıza bir miktar imza parasının da teklif edildiği ifade ediliyor.