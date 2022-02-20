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Kupada dev final

Potada kupa şampiyonu bugün belli oluyor. 17.00’deki maçta Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko şampiyonluk için kapışacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
Kupada dev final
Erkekler Türkiye Kupası'nda final günü... Bir yanda Darüşşafaka'yı eleyen Anadolu Efes, diğer tarafta ezeli rakibi Galatasaray Nef'i eleyen Fenerbahçe Beko. Türk basketbolunun iki lokomotif ekibi bugün 17.00'de Tofaş Salonu'nda mücadele edecekler. Her iki ekibin de hedefi bu değerli kupayı müzelerine götürmek. İki takım bu sezon 3 defa karşı karşıya geldiler. Basketbol Süper Ligi'nde 1'er galibiyetleri bulunuyor. THY Euroelague'de ise Anadolu Efes rakibini mağlup etmişti. Tarih boyunca Anadolu Efes 15 defa finale kaldı, 11 kez kupayı kazandı. Fenerbahçe ise 11 finalde 7 defa sevindi.
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